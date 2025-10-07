Орбан поделился публикацией о саммите ОТГ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в официальном аккаунте в соцсети поделился публикацией о 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ), проходящем в Габале.
В публикации говорится:
«На 12-м Саммите ОТГ Венгрия и тюркские государства вновь подтвердили свою приверженность миру. В то время как ЕС ведет войну на украинском фронте, мы вместе выступаем за диалог и устойчивый мир».
At the 12th Summit of the Organization of Turkic States, Hungary and the Turkic States reaffirmed their commitment to peace. While the EU pursues war on the Ukrainian front, we stand together for dialogue and lasting peace. 🕊️ pic.twitter.com/vtP5JLV4OT — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 7, 2025
313