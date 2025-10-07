Дорожная полиция обратилось к водителям и пешеходам в связи с ожидаемыми погодными условиями

8 октября Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) адресовало обращение водителям и пешеходам в связи с ожидаемыми погодными условиями на территории страны.

Об этом сообщили в ГУГДП.

Отмечается, что по данным Национальной гидрометеорологической службы, в Баку и на Абшеронском полуострове погода в основном ожидается без осадков, однако в течение дня местами возможны моросящий дождь и туман. Аналогичные погодные условия ожидаются и в восточных регионах Азербайджана. Есть вероятность ограниченной видимости.

Было обращено внимание на то, что в таких погодных условиях особенно важно повышать внимание на дороге, снижать скоростной режим, соблюдать безопасную дистанцию и следить за исправностью световых приборов. В туман и моросящий дождь рекомендовано использовать ближний свет вместо дальнего, а также проверять технические показатели автомобиля (состояние шин, тормозной системы и т.д.).

Пешеходам также рекомендовано переходить дорогу только в специально отведенных местах, а в темное время суток носить светлую или светоотражающую одежду в связи с погодными условиями.

«Не забывайте, что каждое действие на дороге требует ответственности. Соблюдайте правила безопасности», - подчеркивается в обращении.