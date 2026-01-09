Мэр Тегерана сообщил о масштабном ущербе из-за протестов

Массовые беспорядки в иранской столице привели к значительным разрушениям городской инфраструктуры.

Об этом заявил мэр Тегерана Алиреза Закани.

"Повреждена 1 больница, разграблены 2 лечебных центра, 26 банков, подожжены 25 мечетей, атакованы посты правооохранительных органов и штабы [ополчения Корпуса стражей исламской революции] "Басидж", - сказал он в эфире гостелерадиокомпании Ирана, передает ТАСС. Закани добавил, что экстренные службы столицы устраняют последствия разрушений.

По его словам, участники беспорядков повредили 10 государственных учреждений, 48 пожарных машин, 42 автобуса и машин скорой помощи, а также 24 квартиры.

29 декабря 2025 года в центре Тегерана начались протесты торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. Эпицентром стала улица Исламской Республики. По сообщению агентства Fars, протестующие предприниматели призывали коллег закрывать магазины и присоединяться к движению. 30 декабря к волнениям присоединились студенты тегеранских университетов. 2 января агентство Mehr сообщило о появлении на улицах провинции Илам группы неизвестных в масках с огнестрельным оружием. В последние дни участились случаи вооруженных столкновений между протестующими и правоохранительными органами, преимущественно в западных провинциях.