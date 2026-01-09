 Украина инициировала срочное заседание СБ ООН в связи с ударом «Орешника» | 1news.az | Новости
Украина инициировала срочное заседание СБ ООН в связи с ударом «Орешника»

17:48 - Сегодня
Использование «Орешника» вблизи границ ЕС и НАТО «представляет собой серьезную угрозу безопасности на европейском континенте», заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

«Абсурдно, что Россия пытается оправдать этот удар фальшивым “нападением на резиденцию Путина”, которого никогда не было. Еще одно доказательство того, что Москве не нужны реальные причины для своего террора и войны.

Путин использует баллистическую ракету средней дальности вблизи границы ЕС и НАТО в ответ на собственные галлюцинации — это действительно глобальная угроза. И она требует глобального ответа», сказал он.
Сибига сообщил, что Украина инициирует экстренное заседание Совбеза ООН, заседание Совета НАТО-Украина, а также «ответные меры в рамках ЕС, Совета Европы и ОБСЕ».

Источник: tvrain

296

