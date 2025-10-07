Братство в объективе: Казахстанцы с теплом восприняли поступок Ильхама Алиева - ВИДЕО

Личный фотограф президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Аман Дюсенбаев опубликовал видео о том, как ему помог президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно информации WestNews, Аман Дюсенбаев опубликовал видео от первого лица, на кадрах которого видно, что у мужчины не получается занять удобное место для того, чтобы сделать качественный снимок. Другие фотографы плотно держали свои места, пока Президент Азербайджана Ильхам Алиев не обратился к ним.

Вскоре после обращения Алиева Дюсенбаев смог занять удобную позицию. Далее видно, как Ильхам Алиев поприветствовал Касым-Жомарта Токаева.

“Братство в объективе. Искренняя благодарность Президенту Алиеву за символичный и теплый жест”, – написал фотограф.

Подписчики фотографа с теплом восприняли поступок Ильхама Алиева.

“То чувство когда президент сам место выбил”, “Молодец да, сказал им место дайте”, – написали казахстанцы.