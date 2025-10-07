Лидеры стран СНГ обсудят в Душанбе вопросы региональной безопасности

Лидеры государств СНГ на саммите в Душанбе 10 октября рассмотрят вопросы региональной и глобальной безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Таджикистана.

По ее данным, лидеры стран Содружества обсудят "актуальные вопросы международной повестки дня, включая вопросы региональной и глобальной безопасности". Саммит пройдет во Дворце нации под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона.