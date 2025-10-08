 Москва грозится «жестко ответить» на передачу Евросоюзом российских активов Украине | 1news.az | Новости
Москва грозится «жестко ответить» на передачу Евросоюзом российских активов Украине

First News Media16:37 - Сегодня
Москва примет очень жесткие ответные меры, если Евросоюз передаст Киеву российские активы.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которую цитирует ТАСС.

«Еврочиновники пытаются бесцеремонно прикарманить российские средства - чем больше, они считают, тем будет им, как они полагают, лучше. Однако продвигаемая ими жульническая схема кредитования [Киева] вызвала крайне сдержанную реакцию во многих европейских же столицах. Тяга к мошенничеству все еще уступает страху перед правовыми последствиями, а также ответными мерами. Повторяю еще раз, эти меры будут очень жесткими», - пообещала дипломат.

228

Представлен новый мобильный проект по изучению азербайджанского жестового языка

Сегодня, 18:00

Состоялась рабочая встреча азербайджанских и грузинских военных специалистов в области кибербезопасности

Сегодня, 17:51

Во Франции отказались поддержать любой новый кабмин

Сегодня, 17:12

Аудиовизуальный совет обеспокоен увеличением дискриминации в телеэфирах

Сегодня, 17:09

ЕС намерен потратить на оружие и дроны €2,5 трлн до 2030 года

Сегодня, 17:00

III Игры стран СНГ: азербайджанские гимнасты завоевали 8 медалей

Сегодня, 16:57

Пример для чиновников: Как вице-мэр Бишкека, азербайджанец Рамиз Алиев покорил Интернет - ВИДЕО

Сегодня, 16:55

PASHA Holding в четвертый раз запустил стипендиальную программу «Əlаçı» - ФОТО

Сегодня, 16:50

Сегодня, 16:37

Послы ЕС согласовали план отказа от газа и нефти России с 2028 года

Сегодня, 16:30

В Иране заявили о рекордном экспорте нефти, несмотря на санкции

Сегодня, 16:20

Задержанные в аэропорту «Жуковский» азербайджанцы могут вернуться на родину уже завтра

Сегодня, 16:10

В Баку бодибилдер чудом выжил после семи остановок сердца: Ему стало плохо в спортзале - ВИДЕО

Сегодня, 16:00

Семьям шехидов и лицам с инвалидностью, связанной с войной предоставлено еще 100 квартир - ФОТО

Сегодня, 15:50

Азербайджан и Испания провели политические консультации - ФОТО

Сегодня, 15:40

В Гяндже убит 16-летний школьник

Сегодня, 15:33

Госминистр Грузии совершит визит в Азербайджан

Сегодня, 15:20

Россия предложила провести многостороннее учение ВМС на Каспии

Сегодня, 15:10

Кобахидзе: США должны осудить беспорядки в республике

Сегодня, 15:05

Возобновлена электронная регистрация в первый класс

Сегодня, 15:00
