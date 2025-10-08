Москва грозится «жестко ответить» на передачу Евросоюзом российских активов Украине

Москва примет очень жесткие ответные меры, если Евросоюз передаст Киеву российские активы.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которую цитирует ТАСС.

«Еврочиновники пытаются бесцеремонно прикарманить российские средства - чем больше, они считают, тем будет им, как они полагают, лучше. Однако продвигаемая ими жульническая схема кредитования [Киева] вызвала крайне сдержанную реакцию во многих европейских же столицах. Тяга к мошенничеству все еще уступает страху перед правовыми последствиями, а также ответными мерами. Повторяю еще раз, эти меры будут очень жесткими», - пообещала дипломат.