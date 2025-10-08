 III Игры стран СНГ: азербайджанские гимнасты завоевали 8 медалей | 1news.az | Новости
III Игры стран СНГ: азербайджанские гимнасты завоевали 8 медалей

Фаига Мамедова16:57 - Сегодня
В рамках III Игр стран СНГ в Шекинском Олимпийском спортивном комплексе завершилисьсоревнования по художественной гимнастике.

Как передает 1news.az, команда Азербайджана по художественной гимнастике заняла третье место в групповых упражнениях с обручами и булавами.

В индивидуальном зачете Нур Садыгова завоевала бронзовую медаль в упражнениях с обручем, а Азаде Атакишиева заняла второе место в упражнениях с мячом.

Кроме того, Фидан Гурбанлы завоевала серебряную медаль в упражнениях с булавами, а в упражнениях с лентами Азаде Атакишиева заняла второе место.

Отметим, что вчера наши спортсмены завоевали серебряные и бронзовые медали.

III Игры стран СНГ: азербайджанские гимнасты завоевали 8 медалей

