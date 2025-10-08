В Эквадоре обстреляли кортеж президента - ФОТО

Протестующие в Эквадоре напали на колонну машин, в одной из которых находился президент страны Даниэль Нобоа.

Инцидент произошел во вторник, 7 октября, в провинции Каньяр в центральной части страны, о чем сообщила администрация президента Эквадора в соцсети X.

По словам министра окружающей среды Эквадора Инес Мансано, Нобоа направлялся на открытие водоочистной станции в Каньяре, когда его кортеж окружили сотни протестующих. "Пришли около 500 человек и бросали в него камни, а на машине президента, очевидно, есть следы от пуль," - цитирует чиновницу агентство AFP.

По данным СМИ, в связи с атакой на кортеж задержаны как минимум пятеро человек. В администрации президента пообещали привлечь их к ответственности "за терроризм и покушение на убийство".