Посол Армении в США и сенатор Стив Дейнс обсудили возможности, открывающиеся с проектом TRIPP
Проект TRIPP (маршрут, соединяющий основную часть Азербайджана с Нахчываном через территорию Армении) и открывающиеся с его реализацией новые возможности межрегионального сотрудничества обсуждены на встрече посла Армении в США Нарека Мкртчяна и американского сенатора Стива Дейнса, сообщает армянская дипмиссия в Вашингтоне.
Стороны также обсудили вопросы двусторонней повестки и перспективы развития стратегического партнерства.
Посол поблагодарил американскую сторону за поддержку в установлении мира на Южном Кавказе.
Источник: News.am
244