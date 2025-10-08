Посол Армении в США и сенатор Стив Дейнс обсудили возможности, открывающиеся с проектом TRIPP

Проект TRIPP (маршрут, соединяющий основную часть Азербайджана с Нахчываном через территорию Армении) и открывающиеся с его реализацией новые возможности межрегионального сотрудничества обсуждены на встрече посла Армении в США Нарека Мкртчяна и американского сенатора Стива Дейнса, сообщает армянская дипмиссия в Вашингтоне.

Стороны также обсудили вопросы двусторонней повестки и перспективы развития стратегического партнерства.

Посол поблагодарил американскую сторону за поддержку в установлении мира на Южном Кавказе.

