В Молдове Россию назвали главной угрозой

Россия названа главной угрозой безопасности в военной стратегии Молдовы.

Кроме того, целью новой военной стратегии Молдовы названа интеграция в систему безопасности Европейского союза.

В документе говорится, что стратегия поддержит усилия по присоединению к Евросоюзу через интеграцию возможностей вооруженных сил в европейскую архитектуру безопасности и обороны, приведение молдавской правовой базы в сфере обороны в соответствие с передовой практикой государств — членов ЕС, участие в совместных усилиях сообщества по восстановлению региональной и международной стабильности, включая расширение участия республики в международных миссиях и операциях под эгидой ЕС.

Ранее премьер-министр Молдовы Дорин Речан на первом заседании правительства после прошедших выборов заявил, что Кремль «не оставит страну в покое, однако Кишинев знает, что делать».

Источник: Газета.ру