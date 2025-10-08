Эрдоган назвал незаконным исключение Турции из программы F-35

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что исключение его страны из программы производства истребителей F-35 не имеет законных оснований и Анкара ведет переговоры с США, рассчитывая на снятие ограничений.

"Турция и США тесно сотрудничают в оборонной промышленности, как и во всех других областях. Мы ведем переговоры с США по этим вопросам для развития этих отношений и ожидаем позитивных результатов. В ходе нашей встречи с [президентом США Дональдом] Трампом мы получили позитивные сигналы в этом направлении. Мы открыто и прямо подняли вопрос об F-35. Более того, Турция является партнером в этом проекте, оплатила его и выполнила свои обязательства. Причины нашего исключения из этой программы не имеют под собой никакой легитимности", - сказал президент журналистам своего пула по возвращении из Азербайджана.

По его словам, "Трамп ранее косвенно заявлял" о вероятности решения данной проблемы. "На всех уровнях ведутся необходимые технические переговоры для принятия конкретных мер. Мы надеемся, что в конечном итоге будет решен как вопрос о F-35, так и будут сняты санкции [в рамках американского закона] CAATSA", - указал Эрдоган.

Источник: ТАСС