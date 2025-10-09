 Халг Банк начинает новую кампанию по депозитам | 1news.az | Новости
Халг Банк начинает новую кампанию по депозитам

First News Media16:40 - Сегодня
Халг Банк начинает новую кампанию по депозитам

Халг Банк запускает новую кампанию с обновленными условиями депозитных вкладов, предоставляя клиентам возможность увеличить доход.

До 30 декабря вкладчики могут открыть депозит с повышенными процентными ставками. По вкладу «Срочный» клиенты могут рассчитывать на доход до 11% годовых в манатах и до 3% годовых в долларах США. Вклад «Прогресс» предлагает доходность до 11% годовых в AZN и до 2,75% в USD, что делает эти предложения особенно привлекательными для разных категорий вкладчиков.

Депозит "Срочный" – годовые проценты: 3 месяца – 8.5%, 6 месяцев – 10.5%, 12 месяцев – 11%, 18 месяцев – 11%, 24 месяца – 11%. Минимальная сумма - 100 AZN/USD/ 1000 EUR

Депозит "Прогресс" – годовые проценты: 12 месяцев – 10.75%, 24 месяца – 11%. Возможность пополнения суммы депозита. Минимальная сумма - 100 AZN/USD/EUR

"VIP-Rantye" – обеспечивая безопасное хранение крупных денежных средств и высокий доход по ним, предлагает возможность, как пополнения, так и частичного снятия депозита. Минимальная сумма - 100 000 AZN/USD/EUR.

"Детский накопительный" - позволяет открыть вклад на имя вашего ребенка до достижения им совершеннолетнего возраста и предлагает максимальный доход с капитализацией процентов. Минимальная сумма - 100 AZN/USD/EUR.

Выплата процентов производится ежемесячно или в конце срока, в зависимости от вида вклада.

Также до 30 декабря при размещении депозита физическим лицам предоставляется 50% скидка на первоначальный взнос/стоимость премиальных карт Mastercard Black Edition и Visa Infinite.

Премиальные карты — это престижные платёжные инструменты, предоставляющие владельцам высокий уровень комфорта, индивидуальное обслуживание и эксклюзивные привилегии. К ним относятся страхование путешествий, трансферные услуги, бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов и другие привилегии.

Уже многие годы Халг Банк остаётся одним из самых надёжных банков, которому клиенты доверяют свои сбережения. По итогам второго квартала 2025 года Халг Банк сохранил свою позицию в тройке крупнейших частных банков Азербайджана по размеру депозитного портфеля. Следует отметить, что вклады, размещенные в Халг Банк, застрахованы в соответствии с правилами «Фонда страхования вкладов».

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az// , по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.

На правах рекламы

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
