Суад Салимову ждет новый бой во Франции

Азербайджанский боец смешанные единоборств Суад Салимова проведет свою вторую встречу в организации Dynamite MMA.

Она состоится 8 ноября в Монпелье. Соперницей нашей спортсменки будет француженка Летиция Галлардо.

«Я хочу выйти и показать все, что вложила в себя за это время - и в технике, и в характере. Победа в Монпелье станет для меня правильным завершением сезона и отправной точкой к новым вершинам в 2026 году», - отметила Салимова.

В предыдущем поединке под эгидой Dynamite MMA, прошедшем в феврале, она одержала победу над еще одной француженкой Дженнифер Триоро. И тот бой также состоялся в Монпелье.

Ниджат