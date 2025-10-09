Принимаются меры по освобождению 2 граждан Азербайджана, задержанных на судне, перевозившем гумпомощь в Газу - МИД

Задержанные в Израиле граждане Азербайджана будут освобождены

Два гражданина Азербайджана, находившиеся на борту судна, направлявшегося в сектор Газа с гуманитарной помощью и задержанного израильскими властями, будут освобождены и возвращены в Турцию.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Речь идет о Парвине Азимове и Орхане Самедзаде - членах экипажа судна, которые на постоянной основе работают в Турции. По словам представителя внешнеполитического ведомства, благодаря действиям посольства Азербайджана в Израиле достигнута договорённость об их освобождении и возвращении в Турцию в соответствии с их пожеланием.