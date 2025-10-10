Лидеры Азербайджана и России возвращают отношения в конструктивное русло

Встреча президентов Азербайджана и России, состоявшаяся накануне в Душанбе, стала значимым событием, показавшим, что Баку и Москва вступили в фазу нормализации отношений и готовы перевернуть страницу непростого периода, последовавшего за трагическим инцидентом с самолетом AZAL, подбитым над российской территорией в декабре прошлого года.

Несмотря на накаленность атмосферы в преддверии этой встречи, внимание к которой было приковано не только в Азербайджане и России, но и практически во всем мире, разговор между Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным прошел в атмосфере доверия, взаимного уважения и готовности к конструктивному диалогу. Эта встреча стала первым очным контактом двух президентов после трагедии, если не считать сентябрьской встречи в Китае, которая прошла «накоротке», как выразились оба лидера. И уже тон вчерашних переговоров показал, что стороны намерены не просто сохранить связи, но и вывести отношения на новый уровень взаимопонимания и прагматизма.

Главным сигналом, прозвучавшим в Душанбе, стало признание, по сути, российским лидером ответственности за случившееся и готовности закрыть эту страницу честно и без дипломатических экивоков. Владимир Путин, обращаясь к Ильхаму Алиеву, напомнил, что в первом телефонном разговоре после произошедшей инцидента с самолетом он не только принес извинения за то, что трагедия произошла именно в небе России, но и выразил самые искренние соболезнования семьям погибших: «Я хотел бы это все повторить, возобновить и сказать, что мы, безусловно, как и договаривались, оказываем всяческое содействие следствию». «Безусловно, все, что требуется в таких случаях, в таких трагических случаях, будет сделано с российской стороны по компенсациям, и будет дана правовая оценка действиям всех должностных лиц», - пообещал Путин. Эти слова были произнесены без попытки уйти от сути, без намека на формальную вежливость. Они стали фактическим подтверждением того, что Москва признает ответственность за произошедшее и готова действовать в духе справедливости и уважения к Азербайджану.

Реакция Ильхама Алиева на эту позицию была предельно ясной и достойной. По всему чувствовалось что он принял объяснения российского коллеги. Азербайджанский лидер явно по достоинству оценил прямоту и честность, с которой прозвучала позиция России. «Хотел бы поблагодарить Вас за то, что Вы лично держите эту ситуацию под контролем. И как мы с Вами неоднократно обменивались мнениями, а также члены наших команд постоянно в контакте, Вы лично контролируете ход следствия, и у нас не было сомнений, что оно объективно во всем разберется. Поэтому хотел бы еще раз выразить благодарность, что Вы сочли нужным на нашей встрече именно осветить этот вопрос», - сказал глава азербайджанского государства.

Сам по себе факт того, что Владимир Путин не стал уходить от темы, а напротив, публично обозначил готовность нести ответственность, стал важным моментом для обеих сторон. По сути, этим заявлением российский президент снял напряжение, которое пытались нагнетать деструктивные силы, стремившиеся поссорить два государства.

С самого начала инцидента с самолетом определенные медийные и политические круги в России, известные своей армяноцентричной ориентацией, пытались использовать возникшее после трагедии охлаждение между РФ и Азербайджаном для полного подрыва отношений Москвы и Баку, создания между ними непреодолимой пропасти. Ради этой цели в ход шло все, в качестве доводов приводились «факты» чуть ли не из глубокой древности, «доказывающие» историческое «коварство» Азербайджана, «паразитировавшего» все эти годы на «щедрости» и «наивности» России.

На фоне всех этих помоев открытая позиция Путина прозвучала как сигнал о том, что официальная Россия не намерена идти на поводу у подобных манипуляторов и предпочитает говорить с Азербайджаном напрямую, без посредников и без провокаторов.

Особое значение имеет то, что обе стороны продемонстрировали нацеленность на решение всех возникших в последнее время вопросов в духе доверия и уважения. Владимир Путин в ходе встречи отметил совпадение или близость интересов двух стран во многих сферах. «И прежде всего, конечно, это касается торгово-экономических связей. Несмотря на все нюансы, связанные с этой трагедией, о которой я сейчас сказал, и какие-то вещи, возникшие в связи с этим, торгово-экономические связи развивались и развиваются успешно. В прошлом году мы прибавили где-то 6 процентов, в этом году уже 16 с лишним торговый оборот прибавил. Это очень хороший показатель», - констатировал российский лидер.

Он отметил также роль Ильхама Алиева в поддержании гуманитарных связей между двумя странами на постоянно высоком уровне: «И мы Вам, «а», за это благодарны, и «б», конечно, сами, со своей стороны, будем делать все, чтобы эта динамика сохранялась».

В свою очередь Ильхам Алиев подчеркнул успешное развитие в этом году двусторонних отношений не только в торгово-экономической сфере, но и по всем другим направлениям: «Как Вы отметили, в развитии товарооборота есть хорошая динамика. Также по всем другим направлениям нигде не было никакого замедления или же отката.

Наоборот, те «дорожные карты», которые мы с Вами утвердили, успешно реализуются».

Звучавшие на встрече слова и статистика подтверждают, что экономические отношения между двумя странами не просто сохранились, но демонстрируют устойчивый рост, несмотря на произошедшие политические колебания. Озвученные цифры между тем - это лучшая лакмусовая бумага реальных отношений.

То есть, если оборот растет, значит, деловые и государственные связи функционируют независимо от временных трений.

Не менее важно отметить, что сама структура встречи, прошедшей сначала при участии прессы, а затем в формате «один на один», отражала доверительный характер диалога. После публичных заявлений, наполненных взаимным уважением и конкретикой, лидеры продолжили разговор с глазу на глаз, и эта беседа была довольно длительной. Уже по интонации официальной части, по спокойному, искреннему тону обмена репликами было ясно, что последующий диалог с глазу на глаз будет проходить в духе взаимного понимания и готовности к конструктивным решениям.

Эта встреча фактически закрепила новую политическую реальность: период отчуждения и эмоциональных перегибов завершен. Баку и Москва вернулись к нормальному, зрелому взаимодействию, основанному на взаимной выгоде и уважении национальных интересов друг друга.

Примечательно, что даже те вопросы, которые ранее вызывали острые дискуссии, сегодня обретают практическое решение. Москва, судя по всему, приняла аргументы Баку по беспокоящим его вопросам, а Азербайджан подтвердил, что готов рассматривать любые спорные темы исключительно через призму взаимного уважения. Это, пожалуй, и есть главный результат Душанбе - переход от эмоциональной фазы к рациональной.

Можно уверенно сказать, что встреча в Душанбе стала поворотной точкой, когда оба лидера не только подтвердили намерение развивать стратегическое партнерство. Азербайджан и Россия сохранили способность слышать друг друга, что нечасто можно встретить в современных международных условиях. И потому сегодняшний этап азербайджано-российских отношений можно охарактеризовать как этап перезапуска доверия, где ключевыми словами становятся не «кризис» и «недопонимание», а «ответственность», «уважение» и «взаимная поддержка».

Фарид Гусейн