Вугар Гурбанов разъяснил разницу в функциях Минздрава и TƏBİB

«Органом, формирующим политику здравоохранения в стране, является Министерство здравоохранения, в то время как организация медицинской помощи осуществляется TƏBİB».

Как сообщает 1news.az, об этом на брифинге заявил исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов, отвечая на вопрос сотрудника нашего издания: «Существуют ли сходства в деятельности TƏBİB и Минздрава, из-за которых люди не видят разницы между структурами? Возможно ли их объединение?»

По его словам, Министерство здравоохранения выступает в роли регулирующего органа. В его полномочия входят разработка клинических протоколов, сертификация и аттестация врачей, а также другие механизмы контроля.

«Министерство исполняет регуляторную функцию, через него осуществляются все механизмы надзора в сфере здравоохранения по всей стране. С этой точки зрения круг полномочий Минздрава шире по сравнению с TƏBİB», - пояснил В. Гурбанов.

Исполнительный директор отметил, что основной целью создания TƏBİB было разделение функций оператора и регулятора.

«Оператор должен быть гибким. TƏBİB как исполнительный орган занимается непосредственно организацией медицинских услуг и с функциональной точки зрения должен действовать более оперативно. Ведь на кону стоят вопросы здоровья и спасения человеческих жизней», - подчеркнул он.

Вугар Гурбанов также добавил, что деятельность TƏBİB выстроена вокруг организации медицинской помощи, повышения её качества и расширения спектра услуг. «Наша главная цель - обеспечить гражданам более качественное и доступное медицинское обслуживание», - резюмировал глава ведомства.