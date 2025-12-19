 Путин пригрозил Европе судом в случае кражи российских активов | 1news.az | Новости
Путин пригрозил Европе судом в случае кражи российских активов

First News Media14:15 - Сегодня


Россия будет в судебном порядке защищать свои интересы в случае изъятия замороженных в Европе активов.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

«Мы будем защищать свои интересы. Где прежде всего? В судах», — подчеркнул глава государства.

По его словам, Россия попытается найти юрисдикцию, которая будет независима от политических решений.

Кроме того, президент предупредил, что попытки изъятия активов РФ несут серьезные риски для инициаторов таких решений и подрывают доверие к финансовой системе этих стран. Путин добавил, что «украденные российские средства рано или поздно все равно придется отдать».

Источник: Газета.ру

