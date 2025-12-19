 Опасный спор закончился трагедией: подростка ударило током | 1news.az | Новости
Общество

Опасный спор закончился трагедией: подростка ударило током

Фаига Мамедова15:15 - Сегодня
Опасный спор закончился трагедией: подростка ударило током

Сегодня в Кюрдамирском районе произошел трагический инцидент.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, в центре города 15-летнего Сервета Назим оглу ударило током.

Ученик 9-го класса средней школы №1 города Кюрдамир забрался на опору железнодорожной линии, где по неосторожности задел высоковольтную линию электропередачи. В результате подросток получил тяжелые травмы.

Сообщается, что несчастный случай произошел, когда школьник возвращался домой после занятий: он поспорил с друзьями о том, что сможет залезть на столб.

На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов.

