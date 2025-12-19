Судебный процесс над гражданами Армении продолжается заключительными выступлениями обвиняемых

В Бакинском военном суде 19 декабря продолжается судебный процесс по уголовному делу в отношении граждан Республики Армения.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, обвиняемый Давид Манукян продолжил свое заключительное выступление в суде. Он изложил свои контраргументы к заявлениям стороны обвинения.

Обвиняемый заявил, что не согласен с доводами, изложенными прокурорами, поддерживающими государственное обвинение.

Д.Манукян также заявил, что не присутствовал на так называемых «заседаниях совета безопасности» режима ни в качестве участника, ни в качестве наблюдателя – его служебные обязанности не позволяли этого делать.

В своей речи Д.Манукян выразил благодарность своим адвокатам.

Обвиняемый Араик Арутюнян в заключительном выступлении заявил, что не согласен с доводами прокуроров, поддерживающих государственное обвинение.

В своей речи А.Арутюнян сказал, что он и двое его братьев учились в школе в Карабахе и что проблем с получением образования на армянском языке у них не было. Он также сказал, что между ними и азербайджанцами не было проблем, и добавил: «Мы посещали мероприятия друг друга».

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении; военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.