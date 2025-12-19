В столице открывается новогодняя ярмарка «Из села в город»

С завтрашнего дня в Баку распахнет свои двери 8-я по счету новогодняя ярмарка «Из села в город», организованная ОАО «Аграрные закупки и снабжение», находящемся в подчинении Министерства сельского хозяйства.

Ярмарка, организованная по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и праздника Нового года, продлится до 30 декабря.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью и информации Министерства сельского хозяйства, главная цель ярмарки - поддерживать выход на рынок продукции, произведенной в малых и средних фермерских хозяйствах, предоставить фермерам альтернативные рынки сбыта и обеспечить жителей города местной, качественной и доступной продукцией в преддверии праздника.

На ярмарке около 80 фермеров из 35 регионов страны реализуют более 140 наименований продукции, выращенной на их фермах и хозяйствах. Качество продаваемой на ярмарке продукции будет под контролем Агентства продовольственной безопасности Азербайджана. Граждане, у которых возникнут вопросы касательно качества продукции, смогут обратиться в действующую на ярмарке Мобильную продовольственную лабораторию для проведения анализа продукции.

Отметим, что фермерам бесплатно предоставляется место для продаж на ярмарке, прилавки, весы и другое необходимое оборудование.

Ярмарка функционирует по адресу: Наримановский район, улица Фатали хана Хойского, 5 (рядом со станцией метро «Гянджлик» напротив парка Ататюрка).