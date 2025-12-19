Погода на субботу: В Баку ожидается до +11° C

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 20 декабря.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Однако ночью и вечером в отдельных районах возможна морось. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-4° C, днём – 7-11° C. Атмосферное давление повысится с 770 до 767 мм рт. ст.

Относительная влажность ночью - 80–85 %, днём - 60–70 %.

В районах Азербайджана погода в основном без осадков. В отдельных местах временами будет туман.

Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью от −3° C до +2° C, днём - 7–12° C; в горах ночью - −5…−10° C, днём – 2-7° C.