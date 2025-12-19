Путин заявил, что Европа постепенно исчезнет

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии выразил мнение, что Европа постепенно станет исчезать, если не будет работать с РФ.

Глава российского государства пояснил, что отказ от взаимодействия с Москвой лишает Европу существенного экономического потенциала.

«Если бы мы объединяли наши усилия с европейскими странами, Россия и Европа, наш совокупный ВВП по паритету покупательной способности был бы больше, чем у США. Объединяя наши возможности, мы бы процветали, а не воевали», — сказал он.

Путин подчеркнул, что РФ готова сотрудничать и выступает за развитие взаимовыгодных отношений при соблюдении условий безопасности на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россияне направили около 3 млн обращений к президенту.

Источник: ТАСС