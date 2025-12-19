В Баку продолжается капитальная реконструкция трех крупнейших больниц

«В целях улучшения инфраструктурного обеспечения медицинских учреждений по всей стране реализуется и планируется ряд масштабных проектов по строительству и капитальному ремонту».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов на брифинге, посвященном итогам 2025 года и планам на будущее. В. Гурбанов отметил, что в рамках данной деятельности проводятся необходимые работы по реконструкции непригодных к эксплуатации зданий, установке медицинских пунктов модульного типа и обновлению инженерно-коммуникационных систем:

«В настоящее время продолжаются работы по капитальной реконструкции Медицинского центра им. Нариманова, Клинического медицинского центра («Семашко») и Республиканской клинической больницы.

Также завершен капитальный ремонт и введено в эксплуатацию здание в городе Лачин, предназначенное для временного размещения Лачинской центральной районной больницы.

В 50 медицинских учреждениях Баку проводятся капитальные ремонтные работы по созданию систем биологической защиты в рентгеновских и флюорографических кабинетах, а также в административных и подсобных помещениях».

Исполнительный директор сообщил, что в рамках усиления первичной медико-санитарной помощи в Бардинском районе ведутся работы по установке сельских врачебных и медицинских пунктов модульного типа, включая оснащение необходимым оборудованием и инвентарем.

Он также отметил, что планируется капитальный ремонт городской поликлиники №28, а также работы по созданию систем биологической защиты в рентген-кабинетах и вспомогательных помещениях еще в 132 медучреждениях:

«Среди планируемых проектов — установка модульной больницы из сэндвич-панелей на территории Губадлинского района. Кроме того, в число приоритетных задач входит капитальный ремонт и реконструкция Центра здоровья семьи №2 и Больницы скорой медицинской помощи в городе Сумгайыт».