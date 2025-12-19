Энергетический рычаг и уроки прагматики: амбициозная сделка Израиля и Египта как ответ критикам Азербайджана

Современная геополитика диктует простое правило: национальные интересы превыше всего.

Даже при сложных политических отношениях и региональных конфликтах страны готовы к прагматическому сотрудничеству, если оно обеспечивает долгосрочную безопасность и экономическую стабильность.

Примером такой логики стала недавняя газовая сделка между Израилем и Египтом. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об утверждении соглашения с Египтом о поставках природного газа на 35 миллиардов долларов, которое он назвал «крупнейшим в истории страны». Нетаньяху сообщил, что газовая сделка с Египтом является «исторической и беспрецедентной», и станет крупнейшей экспортной операцией в истории израильской энергетики.

Соглашение рассчитано на 15 лет поставок, которые будут осуществляться через американскую компанию Chevron - ключевого оператора израильских месторождений в Восточном Средиземноморье. По словам Нетаньяху, контракт предполагает масштабное развитие газовой инфраструктуры с участием Chevron и израильского бизнеса – в реализации сделки также задействованы компании NewMed Energy и Ratio.

Нетаньяху отметил, что 18 миллиардов долларов доходов от продажи природного газа поступят непосредственно в государственный бюджет в виде налогов и роялти: «Эти средства будут направлены на нужды безопасности, образования и социального обеспечения граждан Израиля».

Израильский премьер подчеркнул, что соглашение с Египтом значительно укрепляет статус Израиля как региональной энергетической державы «и способствует стабильности в нашем регионе». Нетаньяху завершил свое выступление словами: «Будут и другие приятные сюрпризы».

Об израильско-египетской сделке было объявлено еще в августе. Энергетическая компания NewMed Energy – один из партнеров гигантского газового месторождения Leviathan («Левиафан») у побережья Израиля в Средиземном море, 7 августа объявила о подписании с Египтом соглашения об экспорте газа на 35 миллиардов долларов. В заявлении отмечалось, что до 2040 года из месторождения Leviathan в Египет будет экспортировано 130 миллиардов кубометров природного газа.

Еще в 2019 году Египет и Израиль подписали соглашение о поставках 60 млрд кубометров газа. Поставки начались в 2020 году, вскоре после ввода в эксплуатацию месторождения Leviathan. Большая часть из 11,33 млрд кубометров газа, добытого в прошлом году на месторождении Leviathan, была экспортирована в Египет и Иорданию. Запасы газа на шельфе в целом, по официальным данным, достигают 600 млрд кубометров. В Израиле их называют «стратегическим активом, способным изменить энергетический баланс региона».

В истории израильского энергетического сектора этот контракт называют самым масштабным. По экспертным оценкам, сделка имеет стратегический характер и, помимо финансовой выгоды, укрепляет роль Израиля как ключевого энергетического игрока в Восточном Средиземноморье. Интересно, что соглашение заключено несмотря на сложные отношения между странами из-за конфликта в секторе Газа, сообщает infobae. В этом контексте оно рассматривается как важный шаг к стабилизации двусторонних отношений, отличавшихся напряженностью в последние два года.

Что касается Египта, то для него израильский газ важен не только для внутреннего потребления, но и для обеспечения работы заводов по сжижению и реэкспорту сжиженного природного газа в Европу, которая стремится диверсифицировать энергоснабжение после прекращения поставок трубопроводного газа из России. Ожидается, что часть газа будет использоваться Египтом для внутреннего потребления, а часть - сжижаться на заводах в Идку и Дамьетте для последующей отправки в Европу.

В Египте газовую сделку с Израилем назвали «исключительно коммерческой, без политических аспектов». «Эта сделка является чисто коммерческой транзакцией, заключенной на основе исключительно экономических и инвестиционных соображений, и не предполагает никаких политических аспектов или договоренностей какого-либо рода», - заявил 18 декабря глава государственной информационной службы Египта Диаа Рашван.

По его словам, сделка далека от любой политической трактовки, в частности, они не влияет на позицию Каира по палестинскому вопросу: «Это соглашение отвечает очевидным стратегическим интересам Египта, а именно укреплению его позиций в качестве единственного регионального центра торговли газом в Восточном Средиземноморье. Позиция Каира по Газе остается нерушимой и не связана с газовой сделкой. Она основана на поддержке законных прав палестинского народа, неприятии изгнания и приверженности решению о двух государствах».

Примечательная деталь: подписание сделки постоянно откладывалось, и заметную роль в ускорении ее заключения сыграли США. Вашингтон рассматривают этот газовый контракт как средство, позволяющее примирить две страны, отношения которых существенно осложнились из-за войны в секторе Газа. Администрация Трампа полагает, что сделка, расширяющая поставки энергоносителей на север Черного континента, сблизит Израиль и Египет. «Это огромная возможность для Израиля - обращает внимание один из американских источников портала Axios - Продажа газа Египту создаст взаимозависимость, сблизит страны, обеспечит более надежный мир и предотвратит войну».

Белый дом уже уведомил правительство Нетаньяху, что попытается помочь в организации саммита с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси сразу после заключения сделки. Это, вероятно, позволило бы символически преодолеть ту паузу, которая возникла в развитии отношений между Израилем и арабскими странами после начала войны в Газе, считают наблюдатели.

В данном контексте привлекает внимание показательная параллель с ситуацией вокруг энергетического сотрудничества Азербайджана и Израиля. Баку на протяжении длительного времени неоднократно подвергался критике внешних игроков за развитие экономических, технологических, энергетических связей с Еврейским государством. Эти упреки, как правило, носили политически мотивированный характер и нередко игнорировали фундаментальные принципы международной энергетической политики, в основе которых лежит приоритет национальных интересов и разграничение политической позиции и практического экономического сотрудничества.

Ближневосточная практика в этом отношении демонстрирует прагматичную логику. Ряд арабских стран, несмотря на сохраняющиеся политические разногласия, региональные конфликты и чувствительность палестинского вопроса, последовательно расширяют экономическое и энергетическое взаимодействие с Израилем. Эти процессы реализуются в форме долгосрочных контрактов, инвестиций, развития инфраструктуры и формирования взаимозависимых энергетических цепочек, в основе которых лежат соображения национальной выгоды и энергобезопасности.

Газовая сделка между Израилем и Египтом – последний и один из наиболее наглядных примеров подобного подхода. Каир, публично подчеркивая неизменность своей позиции по палестинскому вопросу, одновременно исходит из прагматического расчета - укрепления статуса страны в качестве регионального газового хаба, обеспечения загрузки заводов по сжижению газа и расширения экспорта СПГ в Европу. Как видно, в данном случае политические декларации и экономические интересы разведены по разным плоскостям, что соответствует устоявшейся практике реальной политики.

На этом фоне критика в адрес Азербайджана за сотрудничество с Израилем выглядит избирательной и противоречивой. Баку выстраивает энергетическое партнерство с Израилем в логике диверсификации рынков, технологического обмена и защиты своих национальных интересов - ровно тех же целей, которыми сегодня руководствуются арабские государства региона. При этом сотрудничество не носит конфронтационного характера и не направлено против третьих стран, а органично вписывается в общую архитектуру региональной энергетической стабильности.

На сегодняшний день до 40% импорта нефти Израиля приходится на Азербайджан, а нефть остается основной статьей азербайджанского экспорта в эту страну. Важный сегмент взаимной инвестиционной активности - участие SOCAR в проекте Tamar, одном из крупнейших офшорных газовых месторождений Израиля, а также приобретение SOCAR доли в около 10% в проекте совместно с Union Energy и американской Chevron. В октябре 2023 года консорциум SOCAR, BP и NewMed Energy стал победителем тендера на проведение разведочных работ в Зоне I-6 рядом с месторождением Leviathan. Все компании имеют равные доли по 33,34% в проекте, позволившем SOCAR впервые выйти на газовый сектор Израиля.

Реализация этих проектов укрепляет позиции Азербайджана в Восточном Средиземноморье, способствуя расширению международного сотрудничества, открывая доступ к новым энергетическим ресурсам и обеспечивая его участие в региональных энергетических цепочках, включая освоение новых логистических маршрутов и технологий.

Это показательный пример исключительной значимости приоритета национальных интересов для современных государств. Азербайджан, обладая значительными энергетическими ресурсами и транзитным потенциалом, выстраивает свою внешнеэкономическую и энергетическую политику именно в этой логике – прагматично, последовательно, с расчетом на долгосрочную выгоду и неизменно опираясь на национальные интересы.