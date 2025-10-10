Путин: Москва и Баку будут вместе реализовывать большие планы

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Россия и Азербайджан вместе будут реализовывать большие планы в различных сферах.

"Очень надеюсь, что мы эту страницу перевернули, пойдем дальше и без всяких осложнений будем развивать наши контакты и реализовывать те большие, действительно большие планы, которые есть у обеих стран, и в логистике, и в промышленной кооперации, ну и, кстати говоря, в гуманитарной сфере тоже", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан.

Источник: РИА Новости