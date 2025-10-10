Суд изменил меру пресечения по делу Сержа Саргсяна

Антикоррупционный суд Армении на заседании по делу против экс-президента РА Сержа Саргсяна в пятницу отменил примененную в его отношении ранее меру пресечения - подписку о невыезде, при этом сохранив требование о залоге в размере 30 млн. драмов.

Как заявил журналистам адвокат экс-президента Амрам Макинян, обвинения против его доверителя «сфабрикованы». Что касается изменения меры пресечения, он подчеркнул, что Серж Саргсян не имеет ни желания, ни намерения скрыться и выехать из страны.

В рамках данного уголовного дела сторона обвинения утверждает, что в 2006–2015 гг. Серж Саргсян при содействии учредителя ООО «ЛЛ Бимбо» Седрака Кочаряна, директора этой же компании Алексана Ворсаканяна и близкого друга Михаила Багдасарова оказывал протекцию предприятиям «Мика Лимитед» и «Абит», содействуя в привлечении иностранных инвестиций и выдаче кредитов на $14 млн. Взамен, как говорится в документах обвинения, Саргсян получил в собственность 2,5% акций ООО «Абит», которые в марте 2008 года продан ООО «ЛЛ Бимбо» за 100 тыс. драмов.

Источник: Новости-Армения