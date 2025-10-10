 Суд изменил меру пресечения по делу Сержа Саргсяна | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Суд изменил меру пресечения по делу Сержа Саргсяна

First News Media17:58 - Сегодня
Суд изменил меру пресечения по делу Сержа Саргсяна

Антикоррупционный суд Армении на заседании по делу против экс-президента РА Сержа Саргсяна в пятницу отменил примененную в его отношении ранее меру пресечения - подписку о невыезде, при этом сохранив требование о залоге в размере 30 млн. драмов.

Как заявил журналистам адвокат экс-президента Амрам Макинян, обвинения против его доверителя «сфабрикованы». Что касается изменения меры пресечения, он подчеркнул, что Серж Саргсян не имеет ни желания, ни намерения скрыться и выехать из страны.

В рамках данного уголовного дела сторона обвинения утверждает, что в 2006–2015 гг. Серж Саргсян при содействии учредителя ООО «ЛЛ Бимбо» Седрака Кочаряна, директора этой же компании Алексана Ворсаканяна и близкого друга Михаила Багдасарова оказывал протекцию предприятиям «Мика Лимитед» и «Абит», содействуя в привлечении иностранных инвестиций и выдаче кредитов на $14 млн. Взамен, как говорится в документах обвинения, Саргсян получил в собственность 2,5% акций ООО «Абит», которые в марте 2008 года продан ООО «ЛЛ Бимбо» за 100 тыс. драмов.

Источник: Новости-Армения

Поделиться:
258

Актуально

Мнение

Оттепель: В отношениях Баку и Москвы тают льды

Политика

Немецкие медиа - о встрече президентов Азербайджана и России в Душанбе

Спорт

Юный азербайджанский боксер вошел в историю

Интервью

Джонатан Бринбаум: Для Bvlgari главное - это сюрприз

В мире

В России будут судить Аллу Пугачеву без ее участия

Суд изменил меру пресечения по делу Сержа Саргсяна

Белый дом отреагировал на решение Нобелевского комитета по премии мира

Антикоррупционный суд рассматривает уголовное дело в отношении Сержа Саргсяна

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Анна Акопян: Я закончила читать книгу Реджепа Тайипа Эрдогана

Братство в объективе: Казахстанцы с теплом восприняли поступок Ильхама Алиева - ВИДЕО

Зеленский: более 50 ракет и 500 дронов атаковали Украину

Число приехавших на заработки в Россию индийцев увеличилось в 22 раза

Последние новости

Микаил Джаббаров: Существует большой потенциал для расширения сотрудничества с Туркменистаном в энергетическом секторе

Сегодня, 20:02

МВД прокомментировало инцидент с отцом шехида - ВИДЕО

Сегодня, 19:50

В России будут судить Аллу Пугачеву без ее участия

Сегодня, 19:30

Немецкие медиа - о встрече президентов Азербайджана и России в Душанбе

Сегодня, 19:15

Юный азербайджанский боксер вошел в историю

Сегодня, 19:00

Дорожная полиция: Соблюдение скоростного режима и правил маневрирования - обязанность каждого водителя

Сегодня, 18:40

Вынесен приговор хирургу, оперировавшему Назрин Мансурлу

Сегодня, 18:25

На место Огтая Ширалиева произведено новое назначение - ФОТО

Сегодня, 18:10

Суд изменил меру пресечения по делу Сержа Саргсяна

Сегодня, 17:58

Памяти Амины Юсифгызы: Голос, который стал символом эпохи – ВИДЕО

Сегодня, 17:29

Путин анонсировал появление у РФ нового оружия

Сегодня, 17:20

Путин: Москва и Баку будут вместе реализовывать большие планы

Сегодня, 16:58

Пропала жительница столицы

Сегодня, 16:53

Путин надеется, что Москва и Баку перевернули страницу после крушения AZAL

Сегодня, 16:50

Путин оценил рост торговли между Россией и Азербайджаном

Сегодня, 16:40

Народная артистка Амина Юсифгызы похоронена - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:38

Путин: У России и Азербайджана не было кризиса в отношениях

Сегодня, 16:34

Оказавший полиции вооруженное сопротивление был обезврежен и задержан

Сегодня, 16:15

Белый дом отреагировал на решение Нобелевского комитета по премии мира

Сегодня, 16:10

Антикоррупционный суд рассматривает уголовное дело в отношении Сержа Саргсяна

Сегодня, 16:05
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10