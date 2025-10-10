В России будут судить Аллу Пугачеву без ее участия

«Почта России» доставила уведомление о судебном иске к певице Алле Пугачевой, но никто не явился для его получения.

Об этом сообщил Виталий Бородин, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК), в своем Telegram-канале.

По словам Бородина, отсутствие личного участия исполнительницы в России не повлияет на проведение судебного процесса.

«Не хочет реагировать — ее право. Но дело в суде будет рассмотрено. И очень скоро», — подчеркнул представитель ФПБК.

30 сентября Одинцовский суд Московской области зарегистрировал третий иск против Аллы Пугачевой. Согласно материалам дела, речь идет о защите чести, достоинства и деловой репутации. Судебное разбирательство будет проходить в установленном порядке, несмотря на отсутствие ответчицы в стране.

Поводом для судебного иска стало недавнее интервью певицы журналистке Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом), вышедшее 10 сентября. Особое внимание Бородина привлекли высказывания артистки о Джохаре Дудаеве, которого она назвала «порядочным и интеллигентным» человеком.