Микаил Джаббаров: Существует большой потенциал для расширения сотрудничества с Туркменистаном в энергетическом секторе

Азербайджан и Туркменистан объединяют общая история, культура, этнические корни, язык и религия. Братские отношения между нашими странами позволяют нам уверенно продвигаться вперед в успешной реализации совместных проектов и инициатив. Высокий уровень доверия между главами государств, постоянная взаимная поддержка, оказываемая Азербайджаном и Туркменистаном друг другу в рамках международных организаций, а также совпадение их позиций по глобальным и региональным вопросам играют особую роль в укреплении нашего партнерства.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров на официальном приеме, организованном в Баку по случаю Дня независимости Туркменистана.

Он отметил, что Азербайджан проявляет особый интерес к дальнейшему развитию экономических связей с Туркменистаном:

«Партнерство между нашими странами успешно продолжает развиваться в сферах экономики, транспорта, энергетики, гуманитарного сотрудничества, культуры, образования и межпарламентского диалога».

«Существует большой потенциал для расширения сотрудничества в энергетическом секторе. SOCAR заинтересована в участии в проектах по разработке перспективных нефтяных и газовых месторождений в Туркменистане. Сотрудничество между Азербайджаном и Туркменистаном играет важную роль в повышении эффективности Среднего коридора. Объем транзитных перевозок по этому маршруту с каждым годом стабильно растет», - подчеркнул М. Джаббаров.