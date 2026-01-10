 Вниманию желающих оформить банковский кредит: Депозитные ставки падают, кредитные - растут | 1news.az | Новости
Экономика

First News Media00:06 - Сегодня
Несмотря на снижение процентных ставок по новым банковским депозитам, кредитные ставки не только не снизились, но, напротив, продолжили расти.

Согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) по состоянию на 1 декабря 2025 года, средняя процентная ставка по депозитам в манатах снизилась с 8,71% до 6,77%. В то же время средняя процентная ставка по кредитам за тот же период выросла с 17,07% до 18,68%. Аналогичная тенденция наблюдается также по депозитам и кредитам в иностранной валюте.

В связи с этим возникает вопрос: чем объясняется рост процентных ставок по кредитам на фоне удешевления стоимости средств, привлекаемых банками?

Согласно официальной статистике, 46,8% выданных в стране кредитов приходится на потребительские и ипотечные займы. По данным Центрального банка, средние процентные ставки по потребительским кредитам, в зависимости от их вида, варьируются от 13% до 26%.

Экономист Эльдениз Амиров отмечает, что процентные ставки по кредитам и депозитам формируются с учётом рисков, присущих текущей экономической системе:

«Снижение депозитных ставок по сравнению с прошлым годом связано с высокими рисками, заложенными в экономические прогнозы на ближайшие 2–3 года. Однако на этом фоне показатели по кредитам на уровне 17–18% означают крайне высокую маржу. Формирование столь большого разрыва со стороны банков считается чрезмерным», — подчеркнул эксперт.

Текущая ситуация показывает, что тенденция к снижению процентных ставок по депозитам, проводимая банками, продолжается и в 2026 году. Так, уже несколько банков снизили ставки по привлекаемым средствам на 0,5 процентного пункта.

Экономика

