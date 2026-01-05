Задержание Мадуро: Как это скажется на мировых ценах на нефть?

После задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро, одним из ключевых вопросов, волнующих инвесторов, является то, как это событие повлияет на цены стратегически важных товаров - это напрямую связано с тем, что Венесуэла обладает богатыми запасами и является крупным производителем нефти.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший также, как задержание Мадуро повлияет на цены на нефть.

«Что касается влияния задержания Николаса Мадуро на цены на нефть, эксперты представляют прогнозы по нескольким сценариям. Хотя международные организации публикуют разные показатели по суточной добыче нефти в Венесуэле, все данные показывают, что эта страна не занимает особую позицию на мировом рынке. Согласно данным Управления энергетической информации США (EIA), при суточной добыче 1,098 миллиона баррелей Венесуэла занимает 18-е место среди стран-производителей нефти. EIA отмечает, что в целом 72% мировой добычи нефти приходится на 10 стран. Аналогичного, хотя и не идентичного, мнения придерживается Trading Economics: при суточной добыче 1,142 миллиона баррелей Венесуэла занимает 17-е место в списке», - отмечает В.Байрамов.

По словам депутата, другая сторона вопроса заключается в том, что Венесуэла не входит в число двадцати крупнейших стран-экспортёров нефти: «Так, страна поставляет на мировой рынок 438 тыс. баррелей в сутки, занимая 22-е место среди экспортёров. Невысокий уровень экспорта, разумеется, связан с санкциями, наложенными на Венесуэлу. В 2024 году 15,2% нефтяного экспорта пришлось на долю Саудовской Аравии. Первую пятёрку замыкают Россия (9,7%), США (9,4%), ОАЭ (9,1%) и Канада (8,5%)».

Вугар Байрамов подчеркивает, что для инвесторов ещё более важным является то, что Венесуэла занимает первое место в мире по запасам нефти: «На долю Венесуэлы приходится 18,2% выявленных запасов. В пятёрку крупнейших стран входят также Саудовская Аравия (16,2%), Канада (10,4%) и Иран (9,6%). Это означает, что эксплуатация венесуэльских запасов нефти США в ближайшем будущем приведёт к значительному притоку нефти на рынок и резкому росту предложения, что не сулит стабилизации цен. После того как США вложили инвестиции в нефтяной сектор Ирака, добыча этой страны резко увеличилась, и сейчас Ирак формирует 8,0% мирового экспорта нефти в стоимостном выражении. Тем не менее, нельзя исключать, что реализация сценария резкого увеличения предложения потребует времени. Дело в том, что технологическая реконструкция нефтяной инфраструктуры Венесуэлы требует не только инвестиций, но и времени. Это означает, что крупные объёмы нефти, поступающие из Венесуэлы на рынок, появятся не сразу, а с определённой задержкой».

По словам депутата, «другой сценарий - потенциальный риск хаоса в Венесуэле»: «В этом случае нефтяной рынок отреагирует на события иначе. При этом даже в таком случае резкого роста цен на нефть не ожидается, поскольку текущие объёмы добычи и экспорта Венесуэлы не оказывают значительного влияния на рынок. Даже если экспорт снизится, это не создаст условий для значительного повышения цен. Все это позволяет сделать вывод, что хотя эффект может проявиться не сразу, в среднесрочной перспективе снижение цен на нефть будет ощутимым. Это, в свою очередь, ещё сильнее подчёркивает приоритетность диверсификации экономики и замены нефтяных доходов другими источниками».

