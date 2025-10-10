 США разместят на Ближнем Востоке военных | 1news.az | Новости
В мире

США разместят на Ближнем Востоке военных

First News Media10:10 - Сегодня
США сформируют специальный координационный центр в рамках миссии по контролю за соблюдением достигнутого соглашения о прекращении огня и освобождении заложников между Израилем и ХАМАС, передает агентство The Associated Press.

"Координационный центр будет укомплектован примерно 200 военнослужащими с опытом в сфере транспортировки, планирования, безопасности, логистики и инженерии", - сообщило агентство со ссылкой на источник.

По его данным, направляться непосредственно в сектор Газа американские военные не будут.

Предполагается, что персонал будет помогать контролировать выполнение соглашения о прекращении огня и переход к гражданскому правительству в Газе.

Согласно публикации, военные будут прикомандированы не только из Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM), но и из других; они уже прибывают в регион, чтобы начать работу по созданию этого центра.

Ранее канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство страны одобрило сделку с ХАМАС.

Теперь Армия обороны Израиля отойдет на новые рубежи внутри сектора Газа, после чего у ХАМАС будет 72 часа для освобождения заложников.

Ожидается, что Израиль освободит почти 2 тыс. палестинских заключенных в обмен на оставшихся 48 заложников, захваченных в результате нападения ХАМАС 7 октября 2023 года.

Считается, что около 20 израильских заложников живы.

Освобождение заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных является первым этапом мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа.

В ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и палестинское радикальное движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Источник: INTERFAX.RU

