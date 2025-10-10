США опровергли поставку Пакистану ракет AMRAAM

Ракеты класса воздух - воздух средней дальности AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) в Пакистан поставляться не будут. Соответствующее заявление опубликовало посольство США в Индии после появившихся в СМИ сообщений о том, что Вашингтон рассматривают возможность поставки этих ракет Пакистану на фоне активизации дипломатических отношений между двумя странами.

Как пояснило диппредставительство, "30 сентября 2025 года министерство обороны опубликовало список стандартных объявлений, в которых упоминалось изменение существующего контракта на зарубежные военные поставки, предусматривающего поставку запасных частей и вооружения нескольким странам, включая Пакистан".

"Администрация хотела бы подчеркнуть, что, вопреки ложным сообщениям СМИ, ни одно из положений упомянутого изменения контракта не предусматривает поставку новых усовершенствованных ракет класса воздух - воздух средней дальности (AMRAAM) в Пакистан. Поставка не предусматривает модернизацию каких-либо текущих возможностей Пакистана", - говорится в заявлении посольства.

Ранее СМИ предположили, что Пакистан, вероятно, получит от США ракеты AMRAAM, так как в опубликованном военным ведомством США объявлении эта страна была указана в числе 35 покупателей. Однако посольство США разъяснило, что этот документ представляет собой дополнение к уже существующему соглашению на поставку военной техники разным зарубежным странам.

Источник: ТАСС