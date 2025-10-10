Президенты России и Азербайджана тепло встретились - ВИДЕО

Президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин после переговоров, которые состоялись в Душанбе, обнялись на неформальной встрече лидеров стран СНГ.

Двусторонняя встреча президентов прошла в четверг. Вечером того же дня в правительственной резиденции в Душанбе состоялся неформальный обед для глав делегаций государств – участников СНГ, которые прибыли на саммит Содружества.

Собравшись в беседке в саду резиденции, лидеры беседовали друг с другом. Общение проходило в формате "без галстуков". Президент Азербайджана пришёл последним. Президенты России и Азербайджана обменялись рукопожатием и обнялись. Ильхам Алиев поприветствовал и других лидеров стран СНГ, после чего неформальное общение продолжилось.