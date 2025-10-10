Урожай Таджикистана украсил площадку перед встречей президентов Азербайджана и России - ВИДЕО

В Душанбе оформили площадку урожаем Таджикистана к встрече президентов Азербайджана и России.

Накануне в Душанбе перед правительственной резиденцией, где вчера прошла встреча президентов Азербайджана и России — Ильхама Алиева и Владимира Путина, была оформлена масштабная инсталляция из плодов таджикского урожая.

Центральная лужайка перед зданием превратилась в яркую выставку сельскохозяйственного изобилия страны. Здесь были разложены мозаики из овощей и фруктов - от кукурузы, капусты и тыквы до баклажанов, перцев, яблок, апельсинов, лимонов и винограда.

Центральными элементами композиции стали пирамиды из дынь и арбузов, а главный вход в правительственный комплекс украшала арка из роз.

Встреча лидеров Азербайджана и России предшествовала сегодняшнему саммиту глав государств СНГ, который проходит в столице Таджикистана.

Источник: ТАСС

Джамиля Суджадинова