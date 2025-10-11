 В Украине ввели санкции против восьми физлиц из России и КНДР | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

В Украине ввели санкции против восьми физлиц из России и КНДР

First News Media20:18 - Сегодня
В Украине ввели санкции против восьми физлиц из России и КНДР

Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 7 российских физических лиц и 14 юридических лиц из России, Китая, Казахстана и Турции.

Соответствующий указ размещен на сайте офиса Зеленского.

Всего под ограничения попали 8 физлиц. Из них 7 россиян, в том числе генеральный директор компании "Алроса" Павел Маринычев, директор Тульского патронного завода Сергей Лукин, а также представитель компании из КНДР KOMID Рим Йон Хек.

Среди юридических лиц насчитывается 7 российских производственных предприятий, 4 китайских фирмы, по 1 компании из Турции, Казахстана и с Сейшельских островов. В документе говорится, что указанные санкции согласованы с Японией.

Также отмечается, что с июня текущего года в рамках синхронизации санкций с США, Канадой, Великобританией, Японией и ЕС Киев ввел ограничения против 281 физического лица и 633 юридических лиц.

Источник: ТАСС

Поделиться:
113

Актуально

Мнение

Азербайджан и Россия: доверие возвращается

Xроника

Севиль Алиева награждена орденом «Шараф»

Спорт

III Игры стран СНГ: Триумф Азербайджана - Взгляд Репортера 1news.az - ВИДЕО

Интервью

Джонатан Бринбаум: Для Bvlgari главное - это сюрприз

В мире

В некоторых странах Европы закроют телеканалы MTV

В Украине ввели санкции против восьми физлиц из России и КНДР

У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6

В США заявили, что Байден начал новый курс лечения от рака

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Спасатели сообщили о гибели ещё одной участницы восхождения на Вилючинский вулкан

Зеленский: более 50 ракет и 500 дронов атаковали Украину

Опасный вирус начал распространяться на юге Китая

Путин и Пашинян поспорили на саммите СНГ - ВИДЕО

Последние новости

В некоторых странах Европы закроют телеканалы MTV

Сегодня, 20:37

В Украине ввели санкции против восьми физлиц из России и КНДР

Сегодня, 20:18

У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6

Сегодня, 19:56

В США заявили, что Байден начал новый курс лечения от рака

Сегодня, 19:43

Яшар Гюлер и Керим Велиев ознакомились с ходом учений Ateş Serbest-2025

Сегодня, 19:30

СМИ: сокращение госаппарата США усугубило разногласия в Конгрессе

Сегодня, 19:13

В парижском Нотр-Даме нашли письмо с предупреждением о теракте

Сегодня, 18:49

Азербайджан примет участие в региональных учениях «Бирлик-2025»

Сегодня, 18:37

Зеленский и Трамп обсудили возможности усиления украинской ПВО

Сегодня, 18:20

На улице Абдуррагим бека Хагвердиева создается полоса микромобильности

Сегодня, 18:04

Турция и Сирия обсудят вопросы безопасности

Сегодня, 17:45

Эрдоган заявил о намерении в будущем посетить сектор Газа

Сегодня, 17:27

Власти Грузии все хотят «возобновить отношения с США с чистого листа»

Сегодня, 17:12

На улице Талата Шихалиева организовано одностороннее движение

Сегодня, 16:54

Азербайджан и Россия: доверие возвращается

Сегодня, 16:39

Грязевой вулкан Отман-Боздаг прекратил извержение

Сегодня, 16:23

Баку высоко оценил успешное посредничество Турции по Газе

Сегодня, 16:07

Орбан первым в Венгрии подписал петицию против военных планов ЕС

Сегодня, 15:52

Украинские дроны поразили российский НПЗ

Сегодня, 15:35

Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Сегодня, 15:19
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10