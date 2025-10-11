 Лекорню не исключил повторной отставки | 1news.az | Новости
Лекорню не исключил повторной отставки

First News Media23:27 - 11 / 10 / 2025
Лекорню не исключил повторной отставки

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню, переназначенный на этот пост президентом Эмманюэлем Макроном 10 октября, не исключил возможности повторной отставки, если условия для успешного исполнения им своих обязанностей вновь не сложатся.

Об этом сообщил еженедельник La Tribune Dimanche.

"Возвращение на этот пост не было для меня очевидным, - приводит издание слова Лекорню. - Я подал в отставку в прошлый понедельник, поскольку для [работы во главе правительства] не было условий. Если условия снова не сложатся, то я уйду. Я не намерен заниматься ерундой".

Как отмечает газета, Лекорню также принял решение не только сделать будущее правительство свободным от влияния политических партий, но и отказаться от назначения на министерские должности будущих кандидатов на президентских выборах 2027 года, среди которых уходящий министр юстиции и близкий друг премьера Жеральд Дарманен. То же произойдет с постом министра внутренних дел, с которого уходит лидер правой партии "Республиканцы" Брюно Ретайо, намеренный баллотироваться в 2027 году. Это кресло, по утверждениям La Tribune Dimanche, может занять префект парижской полиции Лоран Нуньес.

Хотя "Республиканцы" отказались войти в состав нового правительства Франции, Лекорню допустил, что некоторые члены партии все же согласятся на министерские портфели. Кроме того, свои посты могут сохранить министр экономики и финансов, промышленного и цифрового суверенитета Ролан Лескюр и глава МИД Жан-Ноэль Барро.

В то же время премьер выразил уверенность, что если депутаты Национального собрания (нижней палаты) поддержат резолюцию о недоверии правительству, то Макрон пойдет на роспуск парламента.

Источник: ТАСС

