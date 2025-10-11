Уволенный главный тренер сборной Азербайджана по футболу получил компенсацию - АФФА

АФФА выплатила компенсацию Фернанду Сантушу, уволенному с поста главного тренера национальной сборной.

Об этом заявил генеральный секретарь АФФА Джахангир Фараджуллаев.

Утверждается, что все условия контракта с Сантушем были соблюдены.

Хотя АФФА официально не раскрывала эту сумму, согласно полученной информации, ему была выплачена компенсация в размере 1,8 млн евро (3,7 млн манатов).

Напомним, что Фернанду Сантуш был уволен в прошлом месяце.

Источник: Qafqazinfo