Уволенный главный тренер сборной Азербайджана по футболу получил компенсацию - АФФА
АФФА выплатила компенсацию Фернанду Сантушу, уволенному с поста главного тренера национальной сборной.
Об этом заявил генеральный секретарь АФФА Джахангир Фараджуллаев.
Утверждается, что все условия контракта с Сантушем были соблюдены.
Хотя АФФА официально не раскрывала эту сумму, согласно полученной информации, ему была выплачена компенсация в размере 1,8 млн евро (3,7 млн манатов).
Напомним, что Фернанду Сантуш был уволен в прошлом месяце.
Источник: Qafqazinfo
