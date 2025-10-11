Иран не видит сейчас оснований для переговоров с "евротройкой"
Власти Ирана не видят оснований для возобновления переговоров со странами "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) по вопросам иранского ядерного досье в связи с восстановлением санкций в отношении Тегерана.
Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.
"Иран не видит оснований для повторных переговоров с тремя европейскими государствами и выстраивает свои отношения исключительно на основе национальных интересов и независимой политики", - сказал он в эфире гостелерадиокомпании.
Источник: ТАСС
