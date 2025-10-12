В Мексике в результате наводнений смыло здание - ВИДЕО

В Мексике в результате наводнений течением смыло здание, пишет RT.

На кадрах видно, как по затопленной улице плывет небольшое одноэтажное здание. Предположительно, деревянное.

До этого президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила о мобилизации более пяти тысяч военнослужащих и спасателей для устранения последствий стихийного бедствия. Также, по ее словам, подготовлено около десяти тысяч продуктовых наборов и 117 тысяч литров питьевой воды для оказания помощи пострадавшим.

Согласно отчету министерства безопасности, в штате Веракрус повреждено более 16 тысяч домов и зафиксировано множество оползней. В Пуэбле пострадали населенные пункты в 37 муниципалитетах, а в Идальго повреждены более 300 образовательных учреждений и 150 дорог. В некоторых регионах наблюдаются проблемы с электроснабжением и связью, при этом спасательные работы продолжаются.

Мексиканское министерство безопасности и защиты граждан сообщило, что, согласно информации, предоставленной властями штатов Идальго, Пуэбла, Веракрус и Керетаро, не удалось спасти 37 человек.

Источник: Gazeta.ru