​​​​​​​Рассекречены фотографии Эпштейна, сделанные сразу после смерти в тюрьме – ФОТО

Феликс Вишневецкий17:51 - Сегодня
Минюст США опубликовал ранее не обнародованные фотографии Джеффри Эпштейна, сделанные после его смерти в тюрьме в 2019 году.

Снимки вошли в масштабный пакет документов, недавно рассекреченных ведомством, сообщает 1news.az со ссылкой на The New York Post.

Фотографии содержатся в двух отчетах - расследовании смерти, проведённом нью-йоркским отделением ФБР, и докладе офиса лейтенанта Метрополитенского исправительного центра. В материалах - десятки снимков финансиста после того, как его обнаружили повешенным в камере ранним утром 10 августа 2019 года.

На одном из фото Эпштейн запечатлён с разорванной тюремной рубашкой, пока медик проводит сердечно-лёгочную реанимацию. К его груди прикреплены электроды, используемые при реанимации; на шее - фиксирующий воротник, рядом - кислородный баллон, от которого трубка подведена ко рту.

Отчёт подробно описывает последние часы жизни Эпштейна. Накануне смерти он утром явился в суд, а днём его сокамерник покинул камеру и мог не вернуться, из-за чего заключённому должны были подобрать нового соседа. Вечером Эпштейн совершил 20-минутный телефонный звонок - кому именно, в документе не уточняется. Звонок разрешили сделать в душевой зоне, причём номер набрал сотрудник, поскольку у заключённого ещё не был настроен доступ к телефонной системе.

Утром 10 августа в 6:33 сработал сигнал тревоги - дежурному сообщили, что Эпштейн повесился. Позднее один из сотрудников признал, что ночные обходы камеры не были проведены. Заключённого доставили в медицинский блок, где медсестра и ранее лейтенант пытались провести реанимацию, однако пульс отсутствовал. Затем его перевезли в больницу, где в 7:36 была официально зафиксирована смерть.

​​​​​​​Рассекречены фотографии Эпштейна, сделанные сразу после смерти в тюрьме – ФОТО

​​​​​​​Рассекречены фотографии Эпштейна, сделанные сразу после смерти в тюрьме – ФОТО

