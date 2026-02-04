Ильхам Алиев: Наш пример должен быть изучен и принят как дорожная карта для тех, кто все еще находится в состоянии войны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии вручения «Премии Зайеда за человеческое братство» в Абу-Даби, заявил, что для него большая честь получить награду, носящую имя основателя ОАЭ — покойного шейха Заеда, лидера, чье видение и действия превратили Объединенные Арабские Эмираты в одну из самых процветающих и успешных стран мира.

«Сегодня ОАЭ являются для многих стран примером того, как трансформировать государство, как выстроить общество, живущее в мире и гармонии, глубоко связанное со своими историческими корнями и при этом устремленное в будущее», - сказал Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что Азербайджан и Армения находились в состоянии войны более 30 лет: «Теперь мы живем в мире уже шесть месяцев. Как я неоднократно говорил, мы учимся. Учимся жить в мире. Могу сказать, что это особое чувство. Мы никогда не жили в мире с момента обретения независимости. И мы учимся быстро. Таким образом, последние шесть месяцев, прошедшие после исторического саммита в Вашингтоне, состоявшегося при посредничестве Президента США Дональда Трампа, стали месяцами партнерства, сотрудничества и движения к прочному и вечному миру».

Ильхам Алиев вновь поблагодарил Дональда Трампа «за его вклад в установление мира между Азербайджаном и Арменией».

«8 августа 2025 года он принял у себя трехсторонний саммит, который завершился парафированием мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном и подписанием совместной декларации. Президент Трамп также подписал ее в качестве свидетеля, тем самым был положен конец затяжному, длившемуся более трех десятилетий кровопролитному и смертоносному конфликту.

Эти шесть месяцев имели большое значение для развития наших отношений. Мы не только сняли ограничения на транзит грузов через территорию Азербайджана в Армению, но и начали экспорт нефтепродуктов в Армению. Иными словами, за эти шесть месяцев мы начали сотрудничество. Сейчас мы наращиваем торговые связи. И сегодня утром я встретился с моим армянским коллегой, и мы обсудили дальнейшие шаги.

Безусловно, сегодняшняя церемония вручения награды — признание наших усилий со стороны этого уважаемого жюри и всех наших друзей — является очень воодушевляющей.

Я считаю, что наш пример должен быть изучен и принят в качестве дорожной карты для тех, кто все еще находится в состоянии войны. Наш пример показывает, что мир возможен — несмотря на затяжные конфликты, несмотря на страдания и несмотря на взаимное недоверие. Мир возможен тогда, когда с обеих сторон присутствует сильная политическая воля и когда этот процесс поддерживается дружественными странами и международным сообществом», - сказал Президент Азербайджана.

Он отметил символизм проведения нынешней церемонии награждения в Абу-Даби.

«Именно здесь в июле прошлого года состоялся последний раунд переговоров между Арменией и Азербайджаном — всего за месяц до исторического саммита в Вашингтоне. Здесь, в Абу-Даби, при поддержке нашего брата шейха Мохаммеда, мы пришли к окончательному соглашению об установлении мира, а затем оформили его в Вашингтоне. Этот символизм сегодня буквально витает в воздухе», - подчеркнул Ильхам Алиев.

Источник: Caliber