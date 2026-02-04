 Хикмет Гаджиев: Исторический момент в отношениях Азербайджана и Армении | 1news.az | Новости
Политика

Хикмет Гаджиев: Исторический момент в отношениях Азербайджана и Армении

First News Media17:48 - Сегодня
Хикмет Гаджиев: Исторический момент в отношениях Азербайджана и Армении

Помощник президента Азербайджана - руководитель отдела внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился публикацией с церемонии вручения "Премии Заида за человеческое братство" 2026 года в Абу-Даби.

В своей публикации в соцсети "Х" Хикмет Гаджиев поделился совместной фотографией президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна.

"Историческое событие в отношениях между Азербайджаном и Арменией! Мы добиваемся мира!!!", - написал он.

