На таможне в арбузном грузе нашли особо крупную партию марихуаны - ФОТО - ВИДЕО

В результате мероприятий, проведённых сотрудниками Астаринского таможенного управления, была выявлена и изъята из незаконного оборота особо крупная партия наркотических средств.

Наркотики обнаружили на таможенном посту «Джануб - Астара» в транспортном средстве, перевозившем груз «свежих арбузов» из Ирана в Россию транзитом через территорию Азербайджана, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Государственного таможенного комитета.

Во время досмотра с использованием стационарной рентгеновской установки были зафиксированы подозрительные контуры, после чего грузовик подвергли тщательной таможенной проверке с привлечением служебной кинологической собаки.

В ходе проверки в прицепе транспортного средства на 92 палетах была обнаружена скрытая от таможенного контроля особо крупная партия наркотического средства - марихуаны - общим весом 61 килограмм вместе с упаковкой.

По данному факту проводится расследование.