Шамси Самедзаде и его сын были задержаны в Грузии при попытке украсть 10 голов скота - ОБНОВЛЕНО
Стали известны подробности задержания скандально известного азербайджанского бизнесмена Шамси Самедзаде (Самедоглу) в Грузии.
Как сообщает demokrat.az, Шамси Самедзаде и его сын Ниязи Самедзаде были задержаны ночью на территории, где компактно проживают наши соотечественники, при попытке украсть 10 голов крупного рогатого скота. В ближайшие дни предприниматель и его сын предстанут перед грузинским судом.
Напомним, что Шамси Самедзаде был известным предпринимателем в Азербайджане в первые годы независимости. В 2000 году, в возрасте 36 лет, он был арестован и приговорен к пожизненному заключению. В 2022 году вышел на свободу в рамках распоряжения президента о помиловании.
19:05
Известный бизнесмен Шамси Самедзаде (Самедоглу) задержан в Грузии.
Как сообщает Demokrat.az, азербайджанского предпринимателя власти Грузии обвиняют в краже крупного рогатого скота. В ближайшие дни по его делу начнётся судебный процесс.
Информацию также подтвердила семья Ш.Самедзаде.
16:55
Известный бизнесмен Шамси Самедзаде (Самедоглу) и его сын объявлены в розыск в Грузии.
По информации, полученной Demokrat.az, имя Шамси Самедзаде фигурирует в деле о краже скота на территории Грузии.
Издание попыталось связаться с самим Шамси Самедзаде для прояснения ситуации, однако его телефон оказался вне зоны доступа.