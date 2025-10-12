ХАМАС не примет участия в церемонии подписания мирного соглашения
Палестинское движение ХАМАС отказалось принять участие в церемонии подписания соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
Об этом сообщил член политбюро группировки Хусам Бадран, передает Le Figaro.
Бадран отметил, что в вопросе мирных переговоров ХАМАС будет полагаться на посредников в лице Катара, Египта и Турции.
«Саммит мира» по случаю прекращения огня в секторе Газа пройдет в египетском Шарм-эш-Шейхе в понедельник, 13 октября.
Источник: Gazeta.ru
