ХАМАС не примет участия в церемонии подписания мирного соглашения

Палестинское движение ХАМАС отказалось принять участие в церемонии подписания соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Об этом сообщил член политбюро группировки Хусам Бадран, передает Le Figaro.

Бадран отметил, что в вопросе мирных переговоров ХАМАС будет полагаться на посредников в лице Катара, Египта и Турции.

«Саммит мира» по случаю прекращения огня в секторе Газа пройдет в египетском Шарм-эш-Шейхе в понедельник, 13 октября.

Источник: Gazeta.ru