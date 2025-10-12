МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с гибелью катарских дипломатов

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Государству Катар.

Как передает 1news.az, в публикации на странице министерства в Facebook указано:

«Выражаем соболезнования правительству и народу Государства Катар в связи с трагической гибелью катарских дипломатов в результате дорожно-транспортного происшествия в Египте».

Напомним, что в автомобильной аварии неподалеку от Шарм-эш-Шейха погибли три дипломата из состава катарской делегации, участвовавшей в переговорах по урегулированию конфликта в секторе Газа. Еще два человека получили ранения и находятся в реанимации, сообщил телеканал Al Arabiya.

По данным Masrawy, автомобиль дипломатов входил в кортеж, сопровождавший премьер-министра и министра иностранных дел Катара, который выступал посредником на непрямых переговорах между Израилем и «ХАМАС». Предварительной причиной ДТП названо лобовое столкновение.