 Шахбаз Шариф осудил провокационные действия Афганистана
Шахбаз Шариф осудил провокационные действия Афганистана

First News Media12:18 - Сегодня
Шахбаз Шариф осудил провокационные действия Афганистана

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф осудил провокационные действия Афганистана в приграничных районах.

Как сообщает Report со ссылкой на Daily Pakistan, премьер заявил, что пакистанская армия дала мощный ответ и уничтожила несколько афганских постов, заставив талибов отступить.

Шариф подчеркнул, что на каждую последующую провокацию будет дан мощный и эффективный ответ, добавив, что террористические организации поддерживаются некоторыми силами, находящимися в Афганистане.

По его словам, официальный Исламабад надеется, что правительство Афганистана не позволит использовать свою территорию для дестабилизации ситуации в Пакистане.

Напомним, что 11 октября афганские боевики атаковали погранпункты на государственной границе Пакистана.

