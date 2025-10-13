 Макрон отказался оставлять пост президента Франции | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Макрон отказался оставлять пост президента Франции

First News Media13:07 - Сегодня
Макрон отказался оставлять пост президента Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не намерен оставлять занимаемую должность и продолжить выполнять обязанности главы государства, чтобы обеспечить стабильность страны.

Его слова приводит Reuters.

«Никогда не забывайте, что мандат, предоставленный французским народом, заключается в том, чтобы служить, служить и служить, давать ответы на вопросы обычных французов и делать все возможное для независимости Франции», — заявил Макрон.

Он заверил, что на посту главы государства продолжит «обеспечивать стабильность».

После отставки главы правительства Франции Себастьена Лекорню, который пробыл в должности менее месяца, в политических кругах Пятой республики набирает популярность идея об отставке президента Эммануэля Макрона. На эту тему уже высказались не только противники главы государства, но и люди, в прошлом состоявшие в его команде — например, бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

Обычные граждане, судя по опубликованным социологическим опросам, тоже устали от Макрона и выступают за то, чтобы он покинул свой пост досрочно.

Источник: Газета.ру

Поделиться:
166

Актуально

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидается дождь, усилится ветер

Точка зрения

Реэкспорт и иллюзии процветания: как Армения пытается играть на два фронта

Xроника

Президент наградил группу работников ж/д транспорта

Политика

В Пирекешкюле и Агдере уничтожат непригодные боеприпасы

В мире

Лавров опроверг слухи о том, что Асада якобы пытались отравить в Москве

Миллиардеру Самвелу Карапетяну накинули обвинений

Первые автобусы с освобожденными палестинцами пересекли границу Газы

Ynet: Нетаньяху может вместе с Трампом принять участие в «саммите мира»

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

На 80-м году жизни скончалась звезда «Крестного отца» Дайан Китон

Лукашенко: Я никого не агитирую, чтобы мы восстановили Советский Союз

Путин и Пашинян поспорили на саммите СНГ - ВИДЕО

ЕС ввел новую систему регистрации при въезде

Последние новости

Лавров опроверг слухи о том, что Асада якобы пытались отравить в Москве

Сегодня, 13:53

Миллиардеру Самвелу Карапетяну накинули обвинений

Сегодня, 13:42

Первые автобусы с освобожденными палестинцами пересекли границу Газы

Сегодня, 13:35

Ynet: Нетаньяху может вместе с Трампом принять участие в «саммите мира»

Сегодня, 13:22

Реэкспорт и иллюзии процветания: как Армения пытается играть на два фронта

Сегодня, 13:10

Макрон отказался оставлять пост президента Франции

Сегодня, 13:07

Погода на вторник: В Баку ожидается дождь, усилится ветер

Сегодня, 13:00

В Азербайджане мужчина пытался продать огнестрельное оружие и боеприпасы - ФОТО

Сегодня, 12:52

Трамп заявил о готовности помирить Пакистан и Афганистан

Сегодня, 12:45

Президент наградил группу работников ж/д транспорта

Сегодня, 12:42

ХАМАС согласилось выполнить пункт о разоружении, заявил Трамп

Сегодня, 12:38

Кадры смертельного ДТП в Огузе - ВИДЕО

Сегодня, 12:30

Трейлер турецкого ремейка «1+1»: В главной роли Халук Бильгинер - ВИДЕО

Сегодня, 12:25

Партия биологически активного пищевого продукта из Италии не прошла контроль качества - ФОТО

Сегодня, 12:20

Глава Минэкономики Армении не против турецких инвестиций

Сегодня, 12:17

Оверчук: Москва, Баку и Тегеран выстраивают безбарьерную логистику до Персидского залива

Сегодня, 12:15

Освобождены все оставшиеся в живых израильские заложники

Сегодня, 12:12

В Пирекешкюле и Агдере уничтожат непригодные боеприпасы

Сегодня, 12:10

Что известно об извержении грязевого вулкана в Баку?

Сегодня, 12:07

Команда кибербезопасности Azercell добилась большого успеха на соревновании «CIDC 2025 - Critical Infrastructure Defence Challenge» - ФОТО

Сегодня, 12:02
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10