В Азербайджане водителей мопедов могут обязать получать удостоверение

В Азербайджане предполагается ввести требование о наличии водительского удостоверения для управления мопедом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, это нашло отражение в проекте закона о внесении изменений в закон «О дорожном движении».

Документ был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству.

На заседании было отмечено, что основная цель законопроекта – совершенствование регулирования эксплуатации мопедов, повышение знаний и навыков водителей и, в целом, повышение безопасности дорожного движения. Так, одним из важных предлагаемых в документе изменений является требование получения водительского удостоверения для управления мопедом. Это изменение обеспечит наличие у водителей определенных знаний и навыков, и, как следствие, повысит безопасность дорожного движения.

Согласно другим внесенным предложениям, предусматривается более точное определение понятия мопеда как транспортного средства, а также их государственная регистрация и постановка на учет. Кроме того, законопроектом предусматривается отмена ранее существовавшего для мопедов требования двигаться только по правой крайней полосе дороги. Помимо этого, указанный законопроект запрещает перевозку груза, выступающего более чем на 0,5 метра за габариты мотоцикла или мопеда по длине или ширине, либо груза, мешающего управлению мотоциклом или мопедом.