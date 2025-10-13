 В Азербайджане водителей мопедов могут обязать получать удостоверение | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Азербайджане водителей мопедов могут обязать получать удостоверение

Фаига Мамедова14:35 - Сегодня
В Азербайджане водителей мопедов могут обязать получать удостоверение

В Азербайджане предполагается ввести требование о наличии водительского удостоверения для управления мопедом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, это нашло отражение в проекте закона о внесении изменений в закон «О дорожном движении».

Документ был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству.

На заседании было отмечено, что основная цель законопроекта – совершенствование регулирования эксплуатации мопедов, повышение знаний и навыков водителей и, в целом, повышение безопасности дорожного движения. Так, одним из важных предлагаемых в документе изменений является требование получения водительского удостоверения для управления мопедом. Это изменение обеспечит наличие у водителей определенных знаний и навыков, и, как следствие, повысит безопасность дорожного движения.

Согласно другим внесенным предложениям, предусматривается более точное определение понятия мопеда как транспортного средства, а также их государственная регистрация и постановка на учет. Кроме того, законопроектом предусматривается отмена ранее существовавшего для мопедов требования двигаться только по правой крайней полосе дороги. Помимо этого, указанный законопроект запрещает перевозку груза, выступающего более чем на 0,5 метра за габариты мотоцикла или мопеда по длине или ширине, либо груза, мешающего управлению мотоциклом или мопедом.

Поделиться:
241

Актуально

Политика

Президент Азербайджана и премьер Армении вновь встретились - ФОТО

Политика

Хикмет Гаджиев: Азербайджан - желанный партнёр для всех сторон в региональной ...

Xроника

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в Саммите мира по Ближнему ...

Общество

Письмо в редакцию: Как шесть лабораторных анализов выдали шесть разных ...

Общество

Дрон с крупной партией наркотиков перехвачен на границе с Ираном

С завтрашнего дня на этом маршруте заработают 10 экологичных автобусов

Полиция обратилась к водителям, нарушающим эти правила - ФОТО - ВИДЕО

Состоится Международный фестиваль STEAM Азербайджан - SAF 2025

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Названа дата выплат пенсий в Баку, Сумгайыте и Абшероне

Специалист по связям с общественностью TƏBİB стала жертвой домашнего насилия - ОБНОВЛЕНО

Вынесен приговор хирургу, оперировавшему Назрин Мансурлу

В Баку бодибилдер чудом выжил после семи остановок сердца: Ему стало плохо в спортзале - ВИДЕО

Последние новости

Хикмет Гаджиев: Азербайджан - желанный партнёр для всех сторон в региональной мирной повестке дня на Ближнем Востоке - ВИДЕО

Сегодня, 15:50

Дрон с крупной партией наркотиков перехвачен на границе с Ираном

Сегодня, 15:30

Сахиба Гафарова: Зангезурский коридор станет важным транспортным узлом в Евразии

Сегодня, 15:27

С завтрашнего дня на этом маршруте заработают 10 экологичных автобусов

Сегодня, 15:20

В суде продемонстрированы фотографии приказов, отданных вооруженными силами Армении с целью исполнения на ранее находившихся под оккупацией территориях Азербайджана

Сегодня, 15:17

НАТО назвала борьбу с «теневым флотом» РФ новым приоритетом Европы

Сегодня, 15:10

Президент Азербайджана и премьер Армении вновь встретились - ФОТО

Сегодня, 15:05

Пакистан привел в повышенную готовность войска на границе с Афганистаном

Сегодня, 15:00

Полиция обратилась к водителям, нарушающим эти правила - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 14:55

Состоится Международный фестиваль STEAM Азербайджан - SAF 2025

Сегодня, 14:50

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в Саммите мира по Ближнему Востоку

Сегодня, 14:47

Что стало причиной убийства экс-таможенника перед его магазином? - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:44

В Азербайджане водителей мопедов могут обязать получать удостоверение

Сегодня, 14:35

Лавров заявил о заинтересованности Сирии в сохранении военных баз РФ

Сегодня, 14:30

Письмо в редакцию: Как шесть лабораторных анализов выдали шесть разных результатов

Сегодня, 14:20

В Баку состоялась трехсторонняя встреча Азербайджан-Иран-Россия, принято Коммюнике - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:17

Трамп: Израиль будет готов «протянуть руку дружбы» Ирану

Сегодня, 14:12

В результате столкновения двух поездов в Словакии пострадали не менее 20 человек

Сегодня, 14:08

Сборная Фарерских островов с населением 50 тысяч человек претендует на выход на ЧМ-2026

Сегодня, 14:02

Лавров опроверг слухи о том, что Асада якобы пытались отравить в Москве

Сегодня, 13:53
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10